مصدر: تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق نهاية الشهر

قال مصدر مقرب من حزب "الاتحاد الوطني" في إقليم كردستان العراق، إن تشكيل اللجنة المشتركة خطوة هامة في طريق تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث، "الحكومة والبرلمان والإقليم"، وتوقع المصدر أن يتم التوافق نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن اللجنة تم تشكيلها منذ ساعات وتلاها اجتماع بين حزبي التغيير والحزب الديمقراطي ويعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعا للمكتب السياسي، وسوف يتم طرح ما تم الاتفاق عليه على المكاتب السياسية للأحزاب من أجل الموافقة على خطة عمل اللجنة التي تهدف إلى إنهاء مهمتها بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بالتوافق على الرئاسات الثلاث.

© AP Photo / ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان العراق

وأكد المصدر، أن الخلافات السابقة بشأن اختيار رئيس الجمهورية العراقية ليس لها أي تأثير على الأوضاع الحالية لأننا شعب واحد وقومية واحدة وعلى أرض واحدة، لذا وجب علينا نبذ الخلافات البينية، وتفعيل برلمان الإقليم لتحديد المسار في العلاقات مع بغداد والتي تأخذ شكل أفضل عن المرحلة السابقة.

وكان الحزبين الكبيرين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي قد عقدا اجتماعا مشتركا منتصف هذا الأسبوع واتفقا على وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة وضع مشروع برنامج لعمل حكومة كردستان الجديدة، وأيضا التفاوض مع الأطراف الأخرى، فضلا عن تقديم المقترحات المتعلقة بآليات تشكيل الحكومة، واختيار رئيسي البرلمان والإقليم.