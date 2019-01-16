مصدر: تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق نهاية الشهر

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن اللجنة تم تشكيلها منذ ساعات وتلاها اجتماع بين حزبي التغيير والحزب الديمقراطي ويعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعا للمكتب السياسي، وسوف يتم طرح ما تم الاتفاق عليه على المكاتب السياسية للأحزاب من أجل الموافقة على خطة عمل اللجنة التي تهدف إلى إنهاء مهمتها بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بالتوافق على الرئاسات الثلاث.
وكان الحزبين الكبيرين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي قد عقدا اجتماعا مشتركا منتصف هذا الأسبوع واتفقا على وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة وضع مشروع برنامج لعمل حكومة كردستان الجديدة، وأيضا التفاوض مع الأطراف الأخرى، فضلا عن تقديم المقترحات المتعلقة بآليات تشكيل الحكومة، واختيار رئيسي البرلمان والإقليم.
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