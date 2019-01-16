مسؤول أمريكي: مقتل 4 من جنودنا وإصابة 3 في انفجار منبج

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في الانفجار الذي وقع اليوم في مدينة منبج السورية، فيما أصيل 3 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله "قتل أربعة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين في انفجار وقع اليوم في مدينة منبج السورية".

© AP Photo / Hussein Malla انفجار في منبج السورية وقع أثناء مرور دورية للقوات الأمريكية وهناك إصابات (فيديو)

وكان انفجار ضخم وقع في مدينة منبج السورية، اليوم، أثناء وجود قياديين من "مجلس منبج العسكري" مع وفد لم تحدد هويته.

وقالت مصادر أهلية، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا معلومات عن السبب أو حجم الإصابات والأضرار، مضيفة أن "الانفجار وقع في مطعم الأمراء، أثناء تواجد قياديين من مجلس منبج العسكري مع وفد ضيف لم تحدد هويته".

وقالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن حوامة أمريكية هبطت في سوق منبج لنقل الجرحى وأخرى تحلق مع تواجد للطيران الحربي في الجو. في حين ذكرت وسائل إعلام وقوع ست قتلى جراء الانفجار المذكور".

​وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.