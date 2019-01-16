مصادر أهلية لـ"سبوتنيك": وصول فريق تحقيق أمريكي إلى مكان التفجير في منبج

وصل فريق تحقيق أمريكي إلى مكان التفجير الذي ضرب وسط مدينة منبج السورية اليوم الأربعاء، وكان من بين الضحايا قتلى وجرحى من الجنود الأمريكيين.

© AP Photo / Spc. Zoe Garbarino مسؤول أمريكي: مقتل 4 من جنودنا وإصابة 3 في انفجار منبج

وقالت مصادر أهلية في مدينة منبج السورية لوكالة "سبوتنيك" إن الجش الأمريكي يضرب طوقا أمنيا ويغلق منطقة الانفجار بالكامل مع تواحد كثيف لعشرات الآليات الأمريكية وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للمروحيات الأمريكية فوق عموم مدينة منبج.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر من تنظيم "مجلس منبج العسكري" تبدأ حملة اعتقالات مكثفة في محيط منطقة التفجير في مدينة منبج.

إلى ذلك، أعلن مسؤول أمريكي، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في الانفجار الذي وقع اليوم في منبج، فيما أصيب 3 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله "قتل أربعة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرين في انفجار وقع اليوم في مدينة منبج السورية".

في حين رجحت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين أكبر من الأرقام التي أعلن عنها المسؤول الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" عن أن الانفجار جاء كاستهداف لدورية أمريكية — كردية وتزامن مع عبورها (الدورية) من وسط مدينة منبج بالقرب من "مطعم الأمراء". مرجحة أن يكون الانفجار ناجم عن عمل انتحاري.

وسارعت حوامات الجيش الأمريكي وحطت في "ملعب منبج البلدي" وبدأت بنقل جرحى الجيش الأمريكي.