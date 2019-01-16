مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين دوليين في الحديدة اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. ونص القرار، الذي اعتمده المجلس في اجتماعه اليوم في نيويورك، على نشر خمسة وسبعين مراقبا في مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين في اليمن.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أعرب عن أمله في أن يتمكن المراقبون الدوليون من مباشرة مهمتهم في مدينة الحديدة خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتوصل إلى تسوية في اليمن.

وقلل غريفيث، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" خلال زيارته لروسيا، من أهمية التأخير في تطبيق بنود اتفاق السويد بشأن التسوية السياسية للأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن هذا الامر قد يكون طبيعيا.

وقال المبعوث الأممي، ردا على سؤال حول اتهامالحكومة اليمنية للحوثيين بانتهاك اتفاق السويد، إنه "بالرغم من أن الجداول الزمنية لاتفاق السويد قد تأجلت، إلا أن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي قال لي بنفسه، وبحضور (وزير الخارجية اليمني) خالد اليماني، إنه كعسكري سابق معتاد على اتفاقات وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن تتأجل، وكان رأيه: حسناً، بإمكاننا أن نمضي قدما باتجاه التطبيق المثالي (للاتفاقات) بحلول شهر يناير/كانون الثاني).