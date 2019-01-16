قيادي في "أنصار الله": نقدم أرواحنا دفاعا عن المدنيين ونقاتل ضد من يستهدفهم

قال توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله"، إن "الخروقات مستمرة من قبل مرتزقة العدوان في الحديدة وأن المدنيين والأحياء السكنية تقصف عدة مرات يوميا ومنذ توقيت تنفيذ الاتفاق هناك ضحايا مدنيين يقتلهم العدوان من خلال خروقات وقصف مستمر بشكل يومي".
وأضاف الحميري في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "نحن نقدم أرواحنا دفاعا عن أرضنا وحماية للمدنيين من انتهاك حرماتهم من من جانب مرتزقة العدوان".
وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلا عن إعلام التحالف حول قصف "الحوثيين" لمخيم لاجئين في عدن، قال الحميري إن "مثل هذه الأخبار تهدف للتشويش على الحقائق التي سلمناها لفريق الأمم المتحدة المراقب لتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، وتشويش على تقرير الفريق المقدم لمجلس الأمن وهي وخروقات موثقة بالصوت والصورة أقدم على اقترافها "العدوان" بغية إفشال اتفاق السويد وهو مهدد با لإفشال من قبل دول العدوان التي توجه مرتزقتها باستمرار الخروقات".
ودعا الحميري المبعوث الأممي إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية وجادة في تنفيذ بقية بنود الاتفاق وخاصة ملف الأسرى.
وحول تحديد المكان وإعلان الأردن علق الحميري قائلا: "تحديد المكان مفترض أن تختاره الأمم المتحدة ويتوافق عليه الطرفان وهو ليس المشكلة بقدر ما إنه هناك مماطلة من جانب تحالف العدوان في الانتقال بهذا البند المتعلق بتبادل الاسرى إلى حيز التنفيذ".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)