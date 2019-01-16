قيادي في "أنصار الله": نقدم أرواحنا دفاعا عن المدنيين ونقاتل ضد من يستهدفهم

قال توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله"، إن "الخروقات مستمرة من قبل مرتزقة العدوان في الحديدة وأن المدنيين والأحياء السكنية تقصف عدة مرات يوميا ومنذ توقيت تنفيذ الاتفاق هناك ضحايا مدنيين يقتلهم العدوان من خلال خروقات وقصف مستمر بشكل يومي".

وأضاف الحميري في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "نحن نقدم أرواحنا دفاعا عن أرضنا وحماية للمدنيين من انتهاك حرماتهم من من جانب مرتزقة العدوان".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين دوليين في الحديدة اليمنية

وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلا عن إعلام التحالف حول قصف "الحوثيين" لمخيم لاجئين في عدن، قال الحميري إن "مثل هذه الأخبار تهدف للتشويش على الحقائق التي سلمناها لفريق الأمم المتحدة المراقب لتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، وتشويش على تقرير الفريق المقدم لمجلس الأمن وهي وخروقات موثقة بالصوت والصورة أقدم على اقترافها "العدوان" بغية إفشال اتفاق السويد وهو مهدد با لإفشال من قبل دول العدوان التي توجه مرتزقتها باستمرار الخروقات".

ودعا الحميري المبعوث الأممي إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية وجادة في تنفيذ بقية بنود الاتفاق وخاصة ملف الأسرى.

وحول تحديد المكان وإعلان الأردن علق الحميري قائلا: "تحديد المكان مفترض أن تختاره الأمم المتحدة ويتوافق عليه الطرفان وهو ليس المشكلة بقدر ما إنه هناك مماطلة من جانب تحالف العدوان في الانتقال بهذا البند المتعلق بتبادل الاسرى إلى حيز التنفيذ".