مصر تحت حصار العاصفة (صور)

ضربت عاصفة محملة بالرمال والأتربة العاصمة المصرية، القاهرة، ومناطق مختلفة في أنحاء مصر، اليوم الأربعاء، تركت أثرها على حركة الطيران، وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.

وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، إن العاصفة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية في أرض المطار لأدنى معدلاتها، وهو ما أدى إلى تحويل رحلة تابعة للخطوط النمساوية قادمة من النمسا لتهبط في مطار لارنكا في قبرص، وتأخر وصول عدد من الرحلات؛ بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق مينائي السويس والزيتيات في محافظة السويس، في تمام الساعة الثانية ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش)، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وفي مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة لا تزال متوقفة لليوم الرابع على التوالي، في مينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الطقس وارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح إلى الحد الذي يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الأرصفة.

فرد امن مصري يتابع عمله فى هذه #العاصفة_الترابية بمنتهي الأخلاص و الإتقان لانه يعلم ان رقيبه هو الله

#العاصفه_الترابيه pic.twitter.com/wUwS7jYOCD — شعنونة 💃 (@Sha_GInan) January 16, 2019

وذكرت مصادر في المحافظة ذاتها، أن الأمطار في بعض المناطق وصلت إلى حد السيول، فيما شهدت ثلوجا صغيرة مصاحبة للأمطار بمنطقة الجمرك، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، واجتاحت المحافظة عواصف ورياح ترابية بالتزامن مع نوة "الفيضة الكبرى"، التي تضرب المحافظة، لليوم الرابع على التوالي.

وأدت الرياح إلى اقتلاع شجرة ضخمة في منطقة الأزاريطة، بالقرب من محطة الترام، ما أسفر عن تلف عدد من السيارات، تصادف توقفها على جانبي الطريق.

وفي السياق نفسه، شهدت الشواطئ الرملية بطول كورنيش الإسكندرية، وخاصة شرق المدينة، ومن بينها شاطئ العصافرة المميز، تحطم المظلات، واجتاحت الأمواج الشواطئ ودمرت غرف خلع الملابس والحمامات، ونحرت الرمال وقذفتها على طريق الكورنيش، بسبب ارتفاع الأمواج الذي تجاوز 5 أمتار.



وقامت إدارة الكهرباء بحي وسط بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة الكهرباء بفصل التيار وتأمين الكابلات وعمل الصيانة اللازمة في استجابة عاجلة للبلاغ الوارد بسقوط كابل كهرباء خاص بالأهالي، ومغذٍ لإحدى المدارس بشارع بلقيس الغيط الصعيدى.وقالت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، المجاورة للإسكندرية، إن الرياح الشديدة تسببت في سقوط برج كهربائي متوسط الجهد، في مركز بيلا، وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 20 قرية، تابعة للمركز.

وفي المحافظة المصرية نفسها، توقفت حركة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البرلس، وتم إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس، وبوغاز رشيد لليوم الرابع على التوالي، لسوء الأحوال الجوية، كما هطلت الأمطار بغزارة في أنحاء المحافظة في أوقات متفرقة، واشتدت العواصف والرياح.

وتسببت العاصفة الرملية في محافظة الجيزة، في إصابة 3 أشخاص إثر سقوط "تندة" بالحي 12، في مدينة 6 أكتوبر، كما تسببت في تصادم سيارتين على طريق المحور، دون إصابات، وسقوط عدد من الأشجار على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في نطاق المدينة.

في وقت هطلت أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية، ما تسبب في غرق الشوارع وتحولها إلى برك من المياه، فيما فشلت الأجهزة التنفيذية في إزالتها، وساد طقس سيئ، وانخفاض شديد في درجات الحرارة على جميع أنحاء المحافظة.

Breaking news: First delivered signals from Mars after human invasion!#العاصفه_الترابيه pic.twitter.com/MuZNr5SkW7 — Abed. (@muhammedabed07) January 16, 2019

ونصحت وزارة الصحة المصرية في بيان صادر أمس الثلاثاء، المواطنين الذين يعانون من مشاكل صدرية، بتجنب الخروج من المنازل في الأيام، التي تنتشر بها العواصف والأتربة، إلا لظروف قهرية.

وأضافت الوزارة المصرية أن مستشفيات الأمراض في مختلف أنحاء البلاد جاهزة لاستقبال أية حالات مرضية، بسبب سوء الطقس.

ومن جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، غدا الخميس، على أغلب أنحاء البلاد.

وشهدت أغلب المحافظات المصرية موجة من الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، شملت أمطارا غزيرة على عدد منها، وعواصف ترابية تسببت في عدد من حوادث الطرق وسقوط الأشجار ووقف حركة الصيد.

وفي الإطار نفسه، تصدر هاشتاج "العاصفة الترابية" الأكثر تداولا على "تويتر"، منذ ظهر اليوم، الأربعاء، نتيجة للطقس السيئ والحالة الجوية العنيفة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع العاصفة ببعض التدوينات، حيث قدم بعض النشطاء نصائح طبية لكيفية التعامل مع حالة الطقس.

ولم تغب السخرية عن هذا "الهاشتاج"، فقام بعض النشطاء بنشر صورا للسخرية من العاصفة الترابية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY رجل يغطي وجهه خلال عاصفة رملية في القاهرة

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY رجل يغطي وجهه خلال عاصفة رملية بالقرب من نهر النيل في القاهرة