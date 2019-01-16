ما تكاليف إنشاء القطار الكهربائي في العاصمة المصرية الجديدة

وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع بنك "إكزيم" الصيني، يقدم من خلالها البنك قرضا ميسرا قيمته 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي في العاصمة الإدارية الجديدة.

قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إن القطار الكهربائي (السلام- العاصمة الإدارية — العاشر من رمضان) يشمل 11 محطة، ويخدم 350 ألف راكب، ويخدم المدن الجديدة شرق القاهرة: السلام، العبور، الشروق، المستقبل، الروبيكي حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتخدم شبكة السكك الحديدية الحالية في مصر مليون و100 ألف راكب.

الخط الثالث للمترو

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وأشار عرفات في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إلى أن الجانبين، المصري والصيني، كانا قد وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، ليصل إلى 1.2 مليار دولار، منها 739 مليون دولار، بنسبة فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سداده على مدار 15 عاما، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن الاتفاق الأساسي كان قد تم التوقيع عليه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين.

وكشف الوزير عرفات أن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 120 كم/ ساعة، وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كيلومتر، شاملا 60 كم منهم سطحي و 7.5 كيلومتر تنفذ على كوبري علوي، وجزء صغير من خلال نفق تحت الأرض.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور التبادلية في الخط الثالث للمترو، ماراً بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يمتد الخط في مرحلتيه الثانية إلى المدينة الرياضية، عند تقاطع طريق العين السخنة مع الدائري الإقليمي، ليصل طول الخط إلى ٩٣ كم.

المدن الجديدة

وأكد وزير النقل المصري، هشام عرفات، أن القطار الجديد سيخدم المدن الجديدة، في شرق القاهرة؛ لتلافي حدوث ما تم في المدن العمرانية التي تم إنشائها ولم يسكنها الكثيرين، بسبب عدم ربطها بخطوط سكك حديدية، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تشغيل هذا الخط الجديد خلال عامي،ن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الصيني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية اليوم، مشيداً، في الوقت نفسه، بالعلاقات المميزة بين مصر والصين، متطرقا إلى المفاوضات الإيجابية التي تمت بين الجانبين، حتى تم التوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي، كما أشاد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات الماضية.