الثلوج تدفع الملك الأردني للتغريد

دفعت الثلوج المتساقطة على أراضي المملكة الأردنية، ملك البلاد إلى التغريد عبر "تويتر" مستذكرا رحمة الله وفضله على البلاد.

وكتب الملك عبد الله الثاني عبر مدونته الرسمية في "تويتر": "مُطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله".

مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 16, 2019

تأتي هذه التغريدة في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لأول موجة ثلجية تأثرت بها الكثير من المحافظات.

وتتأثر المنطقة منذ أيام عديدة بمنخفض جوي قطبي المنشأ طال الأردن وسوريا ولبنان وعدد من الدول في المنطقة ومن المتوقع أن تنحسر تلك الموجة القطبية ليعود الجو بعدها للاستقرار تدريجيا.

وشهدت المرتفعات الجبلية في العديد من الدول المذكورة تساقطا للثلوج وتدفقا لهواء بارد ورطب.