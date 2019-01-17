السعودية تنشر الإجراءات التي يحق للحامل اتخاذها دون "توقيع ولي الأمر"

منحت وزارة الصحة السعودية للمرأة الحامل حق التوقيع والموافقة لإجراء أي عملية من دون موافقة ولي الأمر، وفقا لبيان نشرته الوزارة على تويتر.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء، بيانا قالت فيه إنه يحق أيضا للحامل معرفة حالة الحمل والعمر الحملي والتاريخ المتوقع للولادة، وكذلك معرفة الطريقة المتوقعة للولادة سواء كانت طبيعية، أو قيصرية، أو طرق مساعدة.

وقالت الوزارة أنه من ضمن حقوقها ألا يتم قص العجان عند الولادة إلا للضرورة وبعد موافقتها الشفهية والاطلاع على المعلومات والخيارات المتاحة لها، واختيار تفاصيل ولادتها الطبيعية مثل خطة الولادة، الولادة الفريزية وغيرها من مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة.

يحق للحامل التوقيع والموافقة عند أي إجراء يخصها حال الولادة، ولا يلزم توقيع ولي الأمر.#يحق_لك pic.twitter.com/RtOz3oQigG — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 16, 2019

وأِشارت "الصحة" إلى أنه يحق للحامل وجود مرافق خلال الولادة، سواء من أفراد الأسرة أو الصديقات، إذا كان تجهيز غرفة الولادة يسمح بهذا ولم يكن في وجوده تعدٍ على خصوصية الآخرين ممن هم في وضع الولادة، وكذلك يحق لها حرية الحركة أثناء المخاض، وتشجيع الوضعيات المستقيمة، ما لم تلزم حالتها الصحية أو حالة جنينها غير ذلك.

وتلزم المرأة السعودية بالحصول على موافقة ولي الأمر لاستصدار جواز سفر، السفر إلى الخارج، أو الدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والزواج، وحتى الخروج من السجن والحصول على الرعاية الصحية.

وكانت المملكة قد شرعت عددا من الإصلاحات فيما يتعلق بحقوق المرأة ضمن "رؤية المملكة 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأجازت السعودية للنساء قيادة السيارة اعتبارا من السبت، 23 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.