الرئاسة الفلسطينية تعلق على التسريبات الجديدة بشأن "صفقة القرن"

ردت الرئاسة الفلسطينية على التفاصيل الجديدة، التي سربتها وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي تسمى إعلاميا "صفقة القرن".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها كامل القدس الشرقية ستفشل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وقال أبو ردينة، تعليقا على تسريبات، "صفقة القرن"، إن "استمرار بث الإشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الاستمرار في محاولة ايجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود".

وأوضح أن "العنوان لتحقيق السلام العادل والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن أية طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: أن "طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح، يمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي".

وكانت القناة العبرية العاشرة، كشفت النقاب عن تفاصيل جديدة حول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تتعلق بمدى إمكانية قيام دولة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية، وذكرت أن الخطة، تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90 % من أراضي الضفة الغربية، وعاصمتها جزء من مدينة القدس الشرقية.