بتوجيهات من الملك سلمان وولي العهد... قرار جديد من وزارة الداخلية السعودية

دشنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، خدمة جديدة تستهدف ذوي "شهداء الواجب"، حيث يتم تخصيص موظف لهم بالأحوال المدنية لقضاء حوائجهم دون الاضطرار للانتقال إلى جهة عمل رسمية.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إنه انطلاقا من توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دشن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، خدمة ذوي شهداء الواجب، والتي تتيح لهم الاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وذلك من خلال طلبهم زيارة مندوب الأحوال المدنية عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية.

تعرفوا على خدمة ذوي شهداء الواجب، التي دشنها سمو وزير الداخلية- حفظه الله- مؤخرا. #الأحوال_المدنية pic.twitter.com/ooCRNmujqn — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) January 16, 2019

وشدد الجاسر على أن المستهدفين بالخدمة سيكون لهم مزايا تقديرا لما قدموه للوطن من تضحيات، بحيث تنتقل الأحوال المدنية لمنزلهم عن طريق طلب الخدمة.

وأوضح الجاسر أنه في حال رغب ذوى الشهيد في زيارة فرع الأحوال المدنية، فإنه يمكنهم طباعة تذكرة عبر موقع "أبشر" لتكون لهم الأولوية في الدخول وقضاء الحاجة.

وأكد الجاسر أن جميع الخدمات التي تقدم في الأحوال المدنية، ستكون متاحة لذةي الشهداء وسيستطيعون الاستفادة منها.