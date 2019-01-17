ماذا حدث لسودانية ذهبت للتعرف على عائلة زوجها السوري

دخلت المواطنة السودانية، يسرية عبد الكريم، إلى سوريا عام 2011، للتعرف على عائلة زوجها في محافظة إدلب.

لكن يسرية ظلت هناك لمدة 8 سنوات، حيث بدأت الحرب في سوريا.

سودانية تدخل الأراضي التركية بعد أن علقت 8 أعوام في سوريا https://t.co/Sho342jd1H pic.twitter.com/VaqESir0xH — Abdullah ALTAY (@altay_abdulla) January 16, 2019

وبسبب الحرب لم تستطع يسرية أن تغادر مرة أخرى إلى السودان، حسب وكالة أنباء الأناضول.

واستطاعات يسرية عبد الكريم الدخول إلى تركيا، برفقة أبنائها الأربعة، بمساعدة هيئة الإغاثة التركية.

ومن المفترض أن تعود يسرية إلى السودان، بعد عدد من الإجراءات الإدارية بين تركيا والحكومة السودانية.