أمواج البحر تقذف 6 صيادين مصريين إلى وسط غزة

أنقذت الشرطة البحرية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، ستة صيادين مصريين بعد تحطم قاربهم الذي قذفته أمواج البحر إلى منطقة النصيرات وسط غزة.

© AFP 2018 / Mohammed Abed البحرية الإسرائيلية تعتقل 5 صيادين فلسطينيين شمال غزة

رام الله — سبوتنيك . وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن القارب كان يقل 7 صيادين فقدت آثار واحد منهم فيما جرى إنقاذ الستة، وقد وصفت حالة خمسة منهم بالجيدة في حين بدت إصابة الصياد السادس بالخطيرة، حيث نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة لتلق العلاج.

وأكدت مصادر محلية أن سرعة الرياح وارتفاع موج البحر أديا لتحطم القارب وقذف من على متنه إلى منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا ويضرب منخفض جوي شديد الرياح والبرودة الأراضي الفلسطينية والمنطقة المجاورة منذ يومين، ومن المتوقع أن يستمر أياماً أخرى.