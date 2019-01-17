أمير الكويت لن يشارك في القمة العربية الاقتصادية في بيروت

ذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية التي تعقد في بيروت يوم الأحد.

بيروت — سبوتنيك. ولم تذكر القناة التلفزيونية اللبنانية حيثيات هذا القرار، فيما امتنعت وزارة الخارجية اللبنانية تأكيد المعلومة أو نفيها.

© AFP 2018 / ANWAR AMRO الحريري يأمل أن تسفر القمة الاقتصادية في بيروت عن توصيات عملية

وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، أن أمير قطر تميم بن حمد لن يشارك بدوره في القمة العربية، بعدما كان اسمه مدرجا من بين عدد قليل من قادة الدول العربية المشاركين في أعمالها.

كذلك، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره اللبناني العماد ميشال عون، بعدم قدرته على المشاركة في قمة بيروت، لارتباطه بترؤس أعمال مجموعة "77+ الصين".

وبذلك، سيقتصر عدد قادة الدول العربية الذين تتداول الدوائر الدبلوماسية اللبنانية تأكيد حضورهم القمة، ثلاثة رؤساء، هم العراقي برهم صالح والتونسي الباجي قائد السبسي، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب الرئيس اللبناني.

وتستعد بيروت، لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت أعلنت ليبيا عدم مشاركتها في أعمال القمة العربية، بعد انتشار مقطع فيديو "مسيء" على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ"الخنازير"، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في حركة استفزت الليبيين.