تسجيل
11:20 17 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الحدود العراقية السورية

    الدفاع العراقية تكشف حقيقة دخول قوات أمريكية من سوريا إلى العراق

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، دخول قوات أمريكية كانت متمركزة في سوريا إلى الأراضي العراقية.

    القاعدة العسكرية الأمريكية
    © AP Photo / Vadim Ghirda
    أول رد رسمي... العراق يكشف حقيقة بناء قواعد عسكرية أمريكية جديدة على أرضه
    بغداد — سبوتنيك. وقال الخفاجي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال أنه تم نقل قوات أمريكية من سوريا إلى العراق: "من غير الممكن أن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث، لا يوجد أي دخول للقوات الأمريكية من الجانب السوري باتجاه العراق".

    وأشار المتحدث، إلى وجود "تنسيق عالي المستوى مع الجانب الأمريكي من خلال التحالف الدولي وقيادة العمليات المشتركة، وموضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بالنسبة لنا فقد تم اتخاذ كل الاحتياطات على الحدود".

    وأضاف: "التنسيق موجود على أعلى مستوى والموقف مراقب والحكومة العراقية هي الفيصل في هذا الموضوع وقد أرسلنا الكثير من الرسائل من خلال قيادة العمليات المشتركة ومن خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بأنه لدينا القدرة والإمكانية للمحافظة على أمن وسلامة حدودنا ومواطنينا".

    وأعلن اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق، مؤكدا وجود مستشارين من قوات التحالف الدولي، تساعد في تدريب الجيش العراقي وفي العمليات الجوية.

    وقال الخفاجي: "واشنطن لا تملك قواعد في العراق، ولا توجد اي قاعدة أمريكية في العراق تحت القيادة الأمريكية هذا أولا، الشيء الثاني كل الموجودين هم مستشارين من قبل قوات التحالف الدولي، لدينا تدريب لدينا خطط لتدريب الجيش".

    وتابع: "لدينا دعم لوجستي ولدينا أيضا جهد جوي يقوم بالسيطرة على ضرب أهداف الإرهابيين، لأننا لا نملك القدرة الكاملة في قيادة القوة الجوية والتي تمكننا من تغطية كافة الأمور فوق العراق ولذلك نحتاج إلى استطلاع جوي نحتاج إلى ضربات جوية في بعض الأحيان وتبادل المعلومات، أكثر من هذا لا يوجد".

    وكان العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، نفى وجود أي قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية، وأوضح أن القوات المتواجدة على الحدود السورية العراقية، هي قطاعات مشتركة من قوات الحدود والجيش والحشد الشعبي، بطول 650 كيلومترا، وهي التي تعمل على تأمين الحدود، نافيا تواجد أي قوات أمريكية على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا.

    انظر أيضا:

    بومبيو يزور قوات بلاده في العراق ويكشف كيفية الانسحاب من سوريا
    أمريكا تداهم صحراء الأنبار الغربية في العراق لتأمين تواجدها بالقرب من سوريا
    ما تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا على العراق
    العراق يكشف موقع تموضع القوات الأمريكية بعد مغادرتها سوريا
    العراق يعلن دعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية
    الكلمات الدلالية:
    انسحاب القوات الأمريكية من سوريا, الحدود العراقية السورية, عمليات عسكرية جوية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, التدخل العسكري في سوريا, انتشار قوات أمريكية, وزارة الدفاع العراقية, البيت الأبيض, البنتاغون, الجيش السوري, تحسين الخفاجي, العراق, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دمية باربي بعد الاستحمام وتنشيف شعرها
    الدمية الأكثر شهرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ60
    مرايتي يا مرايتي، مين أقوى واحدة بالعالم؟!
    مرايتي يا مرايتي...مين أقوى واحدة بالعالم
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك