الدفاع العراقية تكشف حقيقة دخول قوات أمريكية من سوريا إلى العراق

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، دخول قوات أمريكية كانت متمركزة في سوريا إلى الأراضي العراقية.

© AP Photo / Vadim Ghirda أول رد رسمي... العراق يكشف حقيقة بناء قواعد عسكرية أمريكية جديدة على أرضه

بغداد — سبوتنيك . وقال الخفاجي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال أنه تم نقل قوات أمريكية من سوريا إلى العراق: "من غير الممكن أن يتم أي شيء إلا بالتنسيق مع الجانب العراقي وهذا الأمر لم يحدث، لا يوجد أي دخول للقوات الأمريكية من الجانب السوري باتجاه العراق".

وأشار المتحدث، إلى وجود "تنسيق عالي المستوى مع الجانب الأمريكي من خلال التحالف الدولي وقيادة العمليات المشتركة، وموضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بالنسبة لنا فقد تم اتخاذ كل الاحتياطات على الحدود".

وأضاف: "التنسيق موجود على أعلى مستوى والموقف مراقب والحكومة العراقية هي الفيصل في هذا الموضوع وقد أرسلنا الكثير من الرسائل من خلال قيادة العمليات المشتركة ومن خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بأنه لدينا القدرة والإمكانية للمحافظة على أمن وسلامة حدودنا ومواطنينا".

وأعلن اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق، مؤكدا وجود مستشارين من قوات التحالف الدولي، تساعد في تدريب الجيش العراقي وفي العمليات الجوية.

وقال الخفاجي: "واشنطن لا تملك قواعد في العراق، ولا توجد اي قاعدة أمريكية في العراق تحت القيادة الأمريكية هذا أولا، الشيء الثاني كل الموجودين هم مستشارين من قبل قوات التحالف الدولي، لدينا تدريب لدينا خطط لتدريب الجيش".

وتابع: "لدينا دعم لوجستي ولدينا أيضا جهد جوي يقوم بالسيطرة على ضرب أهداف الإرهابيين، لأننا لا نملك القدرة الكاملة في قيادة القوة الجوية والتي تمكننا من تغطية كافة الأمور فوق العراق ولذلك نحتاج إلى استطلاع جوي نحتاج إلى ضربات جوية في بعض الأحيان وتبادل المعلومات، أكثر من هذا لا يوجد".

وكان العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، نفى وجود أي قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية، وأوضح أن القوات المتواجدة على الحدود السورية العراقية، هي قطاعات مشتركة من قوات الحدود والجيش والحشد الشعبي، بطول 650 كيلومترا، وهي التي تعمل على تأمين الحدود، نافيا تواجد أي قوات أمريكية على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا.