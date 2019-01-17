برئاسة محمد بن سلمان... مخطط استراتيجي لتطوير "خليج نيوم"

وافق المجلس التأسيسي لمدينة "نيوم" في اجتماعه الأخير برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم".

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، وجه المجلس بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من عام 2019، ومن المتوقع افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية، إضافة إلى تحويل مطار "نيوم" إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة.

© REUTERS / HANDOUT السعودية تعلن موعد تشغيل أول مطار في "نيوم"

وحسبما جاء في الاجتماع، من المرجح أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من "خليج نيوم " في 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" المهندس نظمي النصر، إن 2019 سيشكل علامة فارقة في رحلة المدينة، موضحا أن استراتيجية تطوير "خليج نيوم" سترتكز على أربع ركائز أساسية، هي توفير تجربة معيشية وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تتمثل الركيزتان الثالثة والرابعة في دعم مراكز الابتكار والإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.

ويحتوي "خليج نيوم" على شواطئ بيضاء نقية ومناخ معتدل، وبيئة استثمارية جاذبة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 500 مليار دولار إلى جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وتعد المنطقة مشروعا صديقا للبيئة من الدرجة الأولى، حيث سيتم توليد الطاقة من مصادر متجددة، وكذلك ستتم تحلية المياه بدون التخلص من أي مواد أو مخلفات ضارة بالبيئة البحرية، والتأكد كذلك من الحد من الانبعاثات الكربونية، كما سيتم الحفاظ على الخصائص البيئية المتميزة للمنطقة، وحماية وتحسين النظام البيئي الفريد لها.