سوريا تعتذر عن المشاركة في القمة الاقتصادية العربية بلبنان وتكشف السبب

أكد السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، اليوم الخميس، أن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة في القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت غدا الجمعة، مشيرا إلى أن بلاده اعتذرت عن المشاركة.

© Sputnik . Edward Besov بعد إحراق العلم الليبي... حقيقة الوساطة العربية بين طرابلس وبيروت

وقال السفير السوري، في تصريحات لقناة " الميادين " اللبنانية: "تلقينا دعوة للمشاركة في القمة الاقتصادية من الرئاسة اللبنانية"، مضيفا "وكان من الطبيعي أن نعتذر عن عدم المشاركة في القمة الاقتصادية".

وتابع: "اعتذارنا طبيعي لأن جامعة الدول العربية لم تتراجع عن الخطيئة التي ارتكبتها بحق دمشق".

وكان النائب عن كتلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب محمد خواجة قال لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس بري يريد قمة اقتصادية ناجحة ولكن إذا لم تتوافر عوامل النجاح لن تكون نتائجها جيدة، مؤكدا أن أهم شرط لنجاح القمة الاقتصادية هو وجود سوريا فيها.

وتستعد بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من أمس الأربعاء.