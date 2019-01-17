تصرف "مفاجئ" من أمير الكويت... والدوحة تصدر بيانا (فيديو)

نشرت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية فيديو لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أثناء افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، وقالت إنه خص دولة قطر، دون بقية الدول التي حضرت إلى بلاده.

فيوم الأربعاء 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بقصر بيان، فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الكويتية، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة، وتشارك فيه عدة دول.

وفي أثناء دخوله إلى قاعة المؤتمر، وقفت جميع الوفود وهي تحيي أمير الكويت، وكان يرفع يده ملقيا لهم التحية، لكن ما لفت الانتباه مصافحته شخصيا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطري، حمد بن ناصر المسند، وذلك وفقا للهيئة القطرية.