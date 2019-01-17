تصرف "مفاجئ" من أمير الكويت... والدوحة تصدر بيانا (فيديو)

فيوم الأربعاء 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بقصر بيان، فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الكويتية، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة، وتشارك فيه عدة دول.
وفي أثناء دخوله إلى قاعة المؤتمر، وقفت جميع الوفود وهي تحيي أمير الكويت، وكان يرفع يده ملقيا لهم التحية، لكن ما لفت الانتباه مصافحته شخصيا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطري، حمد بن ناصر المسند، وذلك وفقا للهيئة القطرية.
مؤتمر الكويت الدولي #النزاهة من أجل التنمية— هيئة الرقابة (@acta_qatar) January 16, 2019
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يُرحب بالحضور و يُصافح شخصيًا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية#قطر pic.twitter.com/eY07abs1fO
هذه اللقطة لم تكن الأولى التي تثير الانتباه، فقد رصدت عدسات الكاميرا لقطات مصوّرة لأمير الكويت، وهو يتفقد علم قطر، في أثناء الصورة الجماعية لرؤساء وممثلي دول الخليج، عقب اختتام جلسات قمة مجلس التعاون الـ39، في العاصمة السعودية الرياض، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع هذ التصرف، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إلى تقبيل رأس أمير الكويت، شاكرا له تفقده العلم.
الجدير بالذكر أن الكويت تعمل على حل الأزمة الخليجية منذ بدئها في يونيو/حزيران 2017، لكن دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.
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