بعد زيارة البشير... تعليق رسمي من سوريا على "احتجاجات السودان"

علق السفير السوري لدى الخرطوم، حبيب عباس، على ما يجري في السودان، من احتجاجات دخلت أسبوعها الرابع.

وأعلن عباس، في تصريحات لشبكة "الشروق" السودانية، عقب لقائه بمساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، عن موقف حكومة بلاده الداعم للشعب السوداني وحكومته، لافتا إلى أن فيه الكثير من التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي ترد عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتم استغلالها سياسيا.

© AP Photo / SANA البشير يكشف عن جهود لبلاده في عودة سوريا إلى "الحضن العربي"

وأضاف: "نحن على ثقة أن حكم الرئيس عمر البشير والقيادة السودانية قادرة على تجاوز الأزمة التي تم استغلالها واستثمارها سياسيا من قبل جهات أخرى".

وقال: "ما نراه في السودان طبيعي الناس يمارسون حياتهم ونشاطهم بصورة طبيعية وعادية… نأمل أن نرى الهدوء والاستقرار في السودان قريباً وأن تحل كل المشكلات الاقتصادية".

وقدم مساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، تنويرا شاملا لسفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى البلاد، أوضح فيه مجمل الأوضاع والحلول التي ابتدرتها الحكومة وتعمل على تنفيذها.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشق، منتصف الشهر الماضي، حيث التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع بسوريا في آذار/مارس 2011.

وأكد الأسد والبشير خلال المحادثات أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكشف الرئيس السوداني، عمر البشير، أن هناك دورا لعبته بلاده في بدء إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا.