هدية استثنائية من طلاب كلية الشرطة في قطر للأمير تميم (فيديو)

حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر اليوم الخميس، حفل تخريج أول دفعة من كلية الشرطة القطرية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، حضر حفل التخريج وزير داخلية كل من تركيا والأردن، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في قطر.

وجرى استقبال أمير قطر عند وصوله إلى مقر الاحتفال، وفق المراسم الرسمية، وعزف النشيد الوطني.

#فيديو | الطلاب المرشحون لكلية الشرطة يشكلون بأجسادهم كلمات تعبر عن الولاء للقيادة والوطن "حمد بانيها.. تميم حاميها"https://t.co/dgJQP8Danz



| #قطر pic.twitter.com/ofmALBGIN6 — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 17, 2019

وقام الطلاب خلال الحفل بتكوين تشكيل بأجسادهم "حمد بانيها.. تميم حاميها".

وقدم الطلاب هدية تذكارية إلى أمير قطر، وهي بندقية إنجليزية من طراز "SAAT1"، وهي نفس طراز البندقية التي استخدمت في حفل تخريج أمير قطر من كلية "سانت هيرست" البريطانية عام 1998.

يذكر أن كلية الشرطة القطرية أُنشئت في عام 2013، بموجب قرار أميري من تميم بن حمد آل ثاني.