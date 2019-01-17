هدية استثنائية من طلاب كلية الشرطة في قطر للأمير تميم (فيديو)

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، حضر حفل التخريج وزير داخلية كل من تركيا والأردن، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في قطر.
وجرى استقبال أمير قطر عند وصوله إلى مقر الاحتفال، وفق المراسم الرسمية، وعزف النشيد الوطني.
#فيديو | الطلاب المرشحون لكلية الشرطة يشكلون بأجسادهم كلمات تعبر عن الولاء للقيادة والوطن "حمد بانيها.. تميم حاميها"https://t.co/dgJQP8Danz— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 17, 2019
| #قطر pic.twitter.com/ofmALBGIN6
وقام الطلاب خلال الحفل بتكوين تشكيل بأجسادهم "حمد بانيها.. تميم حاميها".
وقدم الطلاب هدية تذكارية إلى أمير قطر، وهي بندقية إنجليزية من طراز "SAAT1"، وهي نفس طراز البندقية التي استخدمت في حفل تخريج أمير قطر من كلية "سانت هيرست" البريطانية عام 1998.
#فيديو | كلية الشرطة تقدم هدية تذكارية لأمير #قطر https://t.co/dgJQP8Danz pic.twitter.com/IPnUtsnmer— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 17, 2019
يذكر أن كلية الشرطة القطرية أُنشئت في عام 2013، بموجب قرار أميري من تميم بن حمد آل ثاني.
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