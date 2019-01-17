الأسد يعلن عن محاولة لفصل كنيسة أنطاكية في لبنان وسوريا عبر مطرانية لبنانية مستقلة

أعلن مدير مجموعة الصداقة بين البرلمانيين الروس والسوريين، دميتري سابلين، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تحدث عن محاولات لفصل كنيسة أنطاكية في لبنان وسوريا من خلال مطرانية لبنانية مستقلة، مؤكدا ضرورة منع ذلك.

دمشق — سبوتنيك. وقال النائب الروسي سابلين عقب لقائه الأسد في دمشق: "بدأنا الحديث من مسائل الإيمان. هناك محاولات تقسيم المؤمنين وهي أحد أخطر المشاكل ليس فقط عندكم، بل وعندنا. اليوم نرى محاولات لتقسيم الكنيسة الأنطاكية في أرضنا، محاولة لفصل كنيسة أنطاكية في سوريا ولبنان. هناك حديث عن منح الاستقلال للمطرانية اللبنانية"، وأشار النائب إلى أن الأسد شدد على ضرورة منع هذه المحاولات.

في سياق آخر، أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي عن مدينة سيفستوبول، دميتري بيليك، اليوم الخميس، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أبدى رغبته في زيارة شبه جزيرة القرم.