السيسي يؤكد سعي مصر وجنوب السودان للدخول في شراكة استراتيجية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان ودعمها لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين حكومة جوبا والمعارضة.

القاهرة — سبوتنيك. وأورد بيان لرئاسة الجمهورية كلمة السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، في القاهرة، أن "مصر تحرص كل الحرص على دعم استقرار وأمن شعب جنوب السودان، وتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة"، مضيفا "عكست مباحثاتنا اليوم عزم البلدين على المضي قدما بمستوى العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

كما أكد البيان أن "مصر ستظل دائما السند والنصير لجهودكم في بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية، وأننا ملتزمون بتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني وصولا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المُنشَط".