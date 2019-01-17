السعودية تقلص إنتاج النفط في ديسمبر بمقدار 84 ألف برميل مقارنة بأكتوبر

أعلنت "أوبك" في تقرير لها أن السعودية قلصت إنتاج النفط في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بمقدار 84 ألف برميل يومياً، مقارنة بأكتوبر ليصل إلى 10.553 مليون برميل يوميا.