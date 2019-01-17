الإمارات تستعد لاستضافة مواجهة جديدة بين السعودية وقطر

تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الخميس، مواجهة جديدة بين السعودية وقطر، لكنها هذه المرة ليست سياسية، وإنما رياضية؛ تأتي ضمن مشاركة منتخبي البلدين في بطولة "كأس أمم آسيا 2019".

القاهرة — سبوتنيك. يحتضن ملعب "مدينة زايد الرياضية" اللقاء، الذي يقام ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من مسابقة "كأس آسيا" المقامة حاليا في دولة الإمارات.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على تأهل أي من المنتخبين إلى الدور الثاني من البطولة، فلقد حصد كل من المنتخبين 6 نقاط في الجولتين السابقتين؛ غير أن الكفة ترجح مؤقتا لصالح المنتخب القطري، الذي يتفوق على نظيره السعودي بفارق الأهداف، ويحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبا كوريا الشمالية ولبنان.

وحقق المنتخب القطري انتصارين متتالين، ضمن الجولتين الأولى والثانية، وفاز على المنتخب الكروي اللبناني بهدفين دون مقابل، وحققا انتصارا مدويا في الجولة الثانية على كوريا الشمالية بنتيجة 6 أهداف مقابل صفر.

وأمطر المنتخب السعودي نظيره الكوري الشمالي، بأربعة أهداف دون مقابل؛ فيما اهتزت شبكة مرمى المنتخب اللبناني مرتين، في اللقاء الذي جمعه مع نظيره السعودي، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الخامسة.

وإذا عدنا إلى تاريخ لقاءات السعودية وقطر، فإن الأخضر حقق 17 انتصارا على العنابي، خلال 38 مواجهة؛ وكان الفوز لصالح قطر في 6 لقاءات فقط؛ فيما انتهت 15 مواجهة بينهما بالتعادل.

ويعود تاريخ أول لقاء بين المنتخبين القطري والسعودي إلى العام 1970، وجاء ضمن بطولة "كأس الخليج"، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحقق الأخضر السعودي أول انتصاراته على العنابي القطري ضمن نفس المسابقة، ولكن في العام 1972، وجاء نتيجة اللقاء في صالحه بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكان أول انتصار للمنتخب القطري على نظيره السعودي، في نسخة العام 1976، ضمن بطولة "كأس الخليج"، وانتهى اللقاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

#السعودية_قطر البنت هذي مطلوب دعواتها قبل المباراة للأخضر بس لازم تعلمونها ان العنابي قطر مهو الفيصلي لاتوهقنا 🇸🇦 pic.twitter.com/gtbmtbCkEo — ‏ ‏‏﮼حنظل (@ZYLaN7Jnbh9wD7h) January 17, 2019

وتمكن المنتخب السعودي، في العام 1979، من تحقيق أكبر انتصار على العنابي، ضمن المواجهات في "كأس الخليج"، وتمكن من إمطار شباك المنتخب القطري بسبعة أهداف نظيفة.

غير أن آخر 5 مواجهات بين المنتخبين، وكانت 4 منها في "كأس الخليج"، إضافة إلى لقاء ودي؛ تفوقاً للعنابي، الذي تمكن من هزيمة الأخضر مرتين، فيما لم يحسم أي من المنتخبين النتيجة في ثلاث مواجهات.

وفي نسخة العام 2104 من مسابقة "كأس الخليج" تفوق المنتخب القطري على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقود الكوري الجنوبي كيم دونج جين، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز الثالث لتصدر المجموعة الخامسة.

مواجهة مرتقبة بين العنابي 🇶🇦 والأخضر 🇸🇦 في ختام منافسات دور المجموعات من #كأس_آسيا2019..



🗓️ اليوم

⏲️ الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

📺 MAX HD1 #beINAFC pic.twitter.com/9rlImEkkfH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 17, 2019

وسبق للحكم الكوري الجنوبي إدارة مباراة بين المنتخب السعودي ونظيره السوري في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا نسخة العام 2011.

كانت بطولة "كأس أمم آسيا 2019" انطلقت بالإمارات، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، ويشارك فيها منتخبات تصنف بأنها قوية على نطاق القارة، كالسعودية، وإيران، وكوريا الجنوبية، إضافة إلى منتخب استراليا.

وتشهد الدورة مشاركة 24 منتخبا، بدلا من 16 منتخباً كما كان في النسخ السابقة، وتقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).