كاظم الساهر يقدم شكره لمن رشح "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق

أعرب الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، عن أمله بأن يتم اختيار "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق، مؤكداً أن ذلك لو تم فإنه "شرف عظيم".

وأضاف الساهر، في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي، "أتشرف بأن يكون سلام عليك على رافديك نشيد العراق الوطني"، مضيفا "هذا شرف عظيم"؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".

© AP Photo / Hadi Mizban كاظم الساهر يوجه رسالة للمسؤولين العراقيين ويأسف لعدم وجود الكهرباء

وقدم الساهر شكره إلى "العراقيين ممن يدعمون اختيار هذا النشيد ورشحوه"، مضيفا أن "السعادة لا توصف وأتمنى أن يتم اختياره"، كما أكد أنه "يحب هذا النشيد جدا".

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق عن موافقة الفنان كاظم الساهر على مقترح تقدم به زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، باعتماد أغنية "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق، وأشارت حينها إلى أن كاظم اشترط موافقة مجلس النواب العراقي.

كما أفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بتقديم طلب إلى مجلس النواب بتغيير النشيد الحالي المعتمد "موطني"، واعتماد أغنية الفنان كاظم الساهر "سلام عليك" نشيداً وطنياً، التي هي من كلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري وألحان الساهر.