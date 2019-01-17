الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات على سوريا

أعلن مصدر رفيع في الدوائر الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمة العقوبات على سوريا، بإضافة 11 شخصا و5 منظمات.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين: "يرتقب تحديث العقوبات على سوريا، على وجه الخصوص، سيتم إدراج 11 شخصا و5 منظمات".

© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على الوضع في سوريا من خلال العقوبات

هذا وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكان مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، أن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك حول المساعدة الفنية والمالية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم، حيث من المتوقع إقرار أول عقوبات متعلقة بالأسلحة الكيميائية.