"قوات سوريا الديمقراطية" تتوعد بتصعيد عملياتها العسكرية ضد "داعش"

وذكر بيان صدر عنها بشأن انفجار منبج يوم أمس "وقد أدت هذه العملية الإرهابية إلى استشهاد مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية وجنديين أمريكيين بالإضافة إلى موظف مدني في البنتاغون ومتعاقد مدني مع الجيش الأمريكي بالإضافة إلى استشهاد خمسة مدنيين من سكان منبج".

© AP Photo / Spc. Zoe Garbarino مسؤول أمريكي: مقتل 4 من جنودنا وإصابة 3 بانفجار منبج

وأضاف "يحاول التنظيم (داعش) من خلال خلاياه النائمة والمنتشرة هنا وهناك وبمساعدة بعض الجهات التي لا ترغب في أن يعم الاستقرار في سوريا من استغلال الفرص لإحداث الفوضى وزرع الرعب في المنطقة".

وأكدت القوات استمرار تعاونها مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتصعيد العمليات ضد التنظيم.

وجاء في هذا الصدد "نؤكد بأننا وبمساعدة التحالف الدولي سنصعد من عملياتنا العسكرية للقضاء على فلول تنظيم "داعش" وملاحقة خلاياه النائمة واجتثاثها بشكل كامل وإحلال الاستقرار والسلام في منطقتنا".

هذا وكان انفجار ضخم قد وقع في منبج شمال شرقي حلب، قرب دورية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى ومن بينهم جنود أمريكيين.