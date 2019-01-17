تل أبيب تعلن عن سفر أحد مسؤوليها عبر الأجواء السعودية

وادعى الجنرال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أن مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، سافر إلى الهند في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، مر خلالها عبر الأجواء السعودية.

عاد مستشار الأمن القومي السيد مائير بن شبات من زيارة قام بها إلى الهند التقى خلالها برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وبمديري عام وزارتي الدفاع والخارجية الهنديتين وبرؤساء الأجهزة الأمنية الهندية.

وركب السيد بن شبات رحلة Air India التي مرت فوق الأراضي السعودية. pic.twitter.com/Nid5wFpf8Y — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 17, 2019

ونشر جندلمان تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أن مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، عاد إلى بلاده من زيارة قام بها إلى الهند، التقى خلالها برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وبمديري عام وزارتي الدفاع والخارجية الهنديتين، وبرؤساء الأجهزة الأمنية الهندية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بن شبات عاد من الهند إلى إسرائيل، عبر رحلة Air India، التي مرت فوق الأراضي السعودية، وهي زيارة تناولت العلاقات الثنائية وصفقات أمنية، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.