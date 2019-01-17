أبو الغيط في لقائه مع الرئيس اللبناني: نتطلع إلى نجاح قمة بيروت

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وذلك على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، المنعقدة في بيروت خلال الفترة 17-20 يناير/ كانون الثاني 2019.

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، بأن أبو الغيط قدم التهنئة في بداية اللقاء للرئيس اللبناني على انعقاد القمة في لبنان، مثمناً الجهود الكبيرة والتنظيم المتميز للجانب اللبناني في هذا الإطار، ومعرباً عن تمنياته بأن تكلل أعمالها بالنجاح المرجو.

© AP Photo / أبو الغيط يبحث مع الحكيم أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال قمة بيروت

وتمنى عفيفي أن تعود نتائج القمة العربية بالخير على العمل العربي المشترك، في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء أهمية ما تمثله بالنسبة للدول العربية والمواطن العربي، في الوقت ذاته، مع تأكيد التعاون الكامل للأمانة العامة للجامعة العربية مع الجانب اللبناني، في هذا الصدد، وتسخيرها لكافة إمكاناتها وخبراتها من أجل إنجاح هذه القمة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول أهم البنود المطروحة على جدول أعمال القمة، خاصةً تلك المرتبطة بالأولويات العربية، في الفترة الحالية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات عدد من القضايا العربية الرئيسة والأوضاع في الدول العربية، التي شهدت نزاعات مسلحة على مدى السنوات الأخيرة.