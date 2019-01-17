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00:50 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    العاهل المغربي محمد السادس

    المغرب: تعزيز الشراكة مع أوروبا يمر عبر احترام المصالح العليا والحفاظ على وحدة البلاد

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    استقبل العاهل المغربي محمد السادس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس اللجنة الأوروبية فيديريكا موغيريني، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

    نواكشوط — سبوتنيك. وقال بيان للديوان الملكي، أن الاستقبال المخصص لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية شكل مناسبة لتأكيد مركزية المغرب في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذا جودة العلاقات بين الشريكين، اللذين يحتفلان هذه السنة بذكراها الخمسين.

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
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    وأضاف البيان "خلال المباحثات، أكدت نائبة رئيس اللجنة الأوروبية التشبث العميق للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب وكذا بالدور الريادي للمملكة بمنطقة المتوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط، لرفع تحديات الأمن والاستقرار والتنمية".

    وذكر البيان "مكن هذا الاستقبال من استعراض مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد والعريقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية، والاتفاق، بالنسبة لكلا الشريكين، على ضرورة مواجهة مختلف التحديات القائمة بالمنطقة، سويا، من أجل استثمار الفرص".

    وقال البيان الملكي أن المصادقة الأخيرة من طرف البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تؤكد أن كل تعزيز للشراكة يمر عبر احترام المصالح العليا للمملكة والحفاظ على وحدتها الترابية.

    وكان البرلمان الأوروبي قد صادق أمس الأربعاء على الاتفاق الفلاحي مع المغرب في جلسة علنية بستراسبورغ، وبأغلبية ساحقة، وذلك بمجموع 444 صوتا مقابل 167.

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    الكلمات الدلالية:
    استثمار, الاتحاد الأوروبي, المغرب
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