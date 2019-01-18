الحوثي: تصريح الأمم المتحدة شاهد ماشفش حاجة

انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، تصريحات الأمم المتحدة بشأن حادثة إطلاق النار على موكب رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "تصريح الأمم المتحدة بشأن حادثة إطلاق النار في الحديدة يذكرنا بالمثل المصري شاهد ماشفش حاجة".

وتساءل الحوثي: "فهل سيستمر التغاضي على انتهاكات التحالف بمثل هذه التصريحات برأيكم".

تصريح الامم المتحدة بشان حادثة اطلاق النار في الحديدة

يذكرنا بالمثل المصري



شاهد ماشفش حاجة



فهل سيستمر التغاضي على انتهاكات التحالف بمثل هذه التصريحات برأيكم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 17, 2019

وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، تعرض في وقت سابق اليوم، إلى إطلاق نار في أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و"أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.