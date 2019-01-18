اليمن...تقدم في ملف الأسرى بين الحكومة و"أنصار الله"

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو لجنة الأسرى والمعتقلين، ماجد فضايل، تحقيق تقدم في اجتماع مع ممثلي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، قال فضايل إنه "تم اليوم في الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة ومليشيا الحوثية، في عمّان، تقديم الإفادات على الكشوف التي تعالج الاختلالات السابقة".

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وأضاف: "تم الاتفاق على تقديم ملاحظات على الإفادات خلال ثلاثة أيام، ومنح مهلة تمتد من 7 إلى 10 أيام للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة، ليتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية التي سيتم تبادل الأسرى والمعتقلين بناء عليها".

وذكر أن "هناك اجتماعا بين ممثلي الحكومة مع ممثلي الصليب الأحمر، وهو خاص بمتابعة ما ورد من إفادات على كشوفات اسماء الأسرى والمعتقلين".

واتهم عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى، "أنصار الله" بالتحايل، حيث "امتنع ممثلوها عن تزويد ممثلي الحكومة بملاحظات حول 232 اسما في القوائم السابقة وغالطوا في ردهم على بقية الأسماء المقدمة التي تحايلوا في الإفادة حولها".