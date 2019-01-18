خالد الفالح: الرياض تخطط لاستثمارات ضخمة في صناعة البتروكيماويات في روسيا

الدوحة — سبوتنيك. وقال الفالح لقناة "الإخبارية "السعودية:" ناقشنا مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في روسيا وذلك من خلال استثمارات ضخمة جدا ليس فقط في صناعة الغاز، ولكن أيضا في صناعة البتروكيماويات في المستقبل، حيث توجد تربة لمستقبل واعد".

© Sputnik . Ilea Bitalev بسبب كأس العالم... إعلان هام من السفارة السعودية لمواطنيها في روسيا

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الروسي، وبالمقابل ستقوم روسيا باستثمارات مماثلة في الاقتصاد السعودي

والجدير بالذكر أن شركة "أرامكو" السعودية، كانت قد وقعت في تشرين الأول /أكتوبر، مذكرة تفاهم مع شركة "غازبروم نفط" (للتعاون في مجال التقنيات والبحوث والتطوير) وتهدف مذكرة التفاهم مع "غازبروم نفط" (الشركة التابعة لشركة غازبروم الروسية، ورابع أكبر شركة روسية في إنتاج النفط) إلى التعاون في مجال التقنيات والبحوث والتطوير والتدريب.

ويذكر في هذا السياق أن رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، صرح في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية وروسيا — وهما من كبريات الدول الغنية بموارد الطاقة على مستوى العالم — تستطيعان التعاون معا لتحقيق التضافر من أجل إيجاد مستقبل أكثر استدامة للطاقة من خلال طرح مبادرات تشمل عددا من المجالات، من ضمنها التقنية والبحوث والابتكار.