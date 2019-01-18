الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا لم تدع لحضور القمة الاقتصادية في بيروت

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال زكي لوكالة "سبوتنيك": " لا، ليس بوسعي تأكيد ذلك، كونه لم يتغير شيء منذ محادثتنا[محادثته مع سبوتنيك] يوم السبت".

© REUTERS / Mohamed Azakir سوريا تعتذر عن المشاركة في القمة الاقتصادية العربية بلبنان وتكشف السبب

هذا وابلغ حسام زكي يوم السبت 12 الثاني/يناير الحالي وكالة "سبوتنيك"، بأن سوريا ليست مدعوة إلى القمة الاقتصادية للجامعة في بيروت.

وفي سياق متصل، قال السفير السوري في بيروت، على عبد الكريم على، يوم الخميس، لقناة "الميادين، أن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة في القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت، لكن بلاده اعتذرت عن المشاركة.

يذكر أن الجامعة العربية علقت عضوية سوريا عقب اندلاع الأزمة فيها في آذار/مارس 2011، وسحبت الدول العربية سفرائها من هذا البلد، ولكن مؤخرا تتخذ بعض الدول خطوات لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة في دمشق.

وعمل لبنان الذي يستضيف القمة الاقتصادية للجامعة العربية في 19 و20 كانون الثاني/ يناير الحالي، خلال العام الماضي على إقناع الدول الأعضاء في الجامعة لدعوة سوريا لحضور قمة بيروت، لكن المناقشات تم تأجيلها حتى انعقاد القمة العربية المقبلة بتونس في آذار/مارس.

وكان مصدر من الجامعة العربية قد قال لـ"سبوتنيك" هذا الشهر إن المنظمة تعمل على حل لإعادة عضوية سوريا، وبحسب المصدر، فإن هذه التحركات ستناقش في أقرب وقت هذا الشهر، ومؤخرا، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن قمة بيروت يجب أن لا تنعقد دون سوريا.