بعد الافطار بلحم الخنزير...السعودية الهاربة تستفز عائلتها بصور جديدة

قالت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية إن المراهقة السعودية التي منحتها كندا اللجوء مستمرة في الاحتفال بحريتها ووطنها الجديد، وذلك بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "سناب شات".

وتخلت رهف عن لقب عائلتها "القنون" بعد أن تبرأت الأخيرة منها على خلفية فرارها من المملكة واتهام العائلة بإساءة معاملتها.

وأقدمت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما على ذلك في محاولة لتجنب إعادتها إلى أسرتها، قائلة إنها كانت تخشى على حياتها، في حين نفت الأسرة الاتهام بسوء المعاملة.

نبيذ أحمر وسيجارة ملفوفة

وشاركت رهف، البالغة من العمر 18 عاما، أمس الخميس صورا جديدة لنبيذ أحمر وسيجارة ملفوفة مشتعلة، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت السجائر هي الماريغوانا المسموح بتدخينها من سن 18 أو 19 وفقا القواعد في المقاطعات الفردية بكندا، إذ تظهر في الصورة ممسكة بسيجارة ملفوفة، مرفقة بتعليق ساخر:"تبخروا يالقنون تبخروا".

© Photo / Snapchat صور رهف محمد على سناب شات

وفي الصورة الثانية، أظهرت الفتاة السعودية وهي تمسك بكأس من النبيذ الأحمر. وكانت قد نشرت على صفحتها في "تويتر" صورة سابقة مشابهة وهي على متن الطائرة أثناء توجهها إلى كندا.

© Photo / Snapchat صور رهف محمد على سناب شات

"يا إلهي لحم الخنزير المقدد"

ونشرت رهف الثلاثاء الماضي، صورا على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" من وجبة الإفطار الخاصة بها، المكونة من لحم الخنزير المقدد على الطريقة الكندية والبيض، وعلقت بالقول: "يا إلهي لحم الخنزير المقدد".

© REUTERS / TORONTO صور مزعومة لرهف محمد تأكل لحم الخنزير وتجلس في المقهى

كما نشرت أيضا صورة لتناول القهوة في مقهى "ستاربكس"، مرتدية فستانا من الصوف يظهر ساقيها العاريتين اللتين يمكن رؤيتهما في الصورة أيضا.

وتقول رهف إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك. ومنحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار أحسن استقبال وتوفير امتيازات خاصة لها.