أوزبكستان والإمارات بصدد إنشاء شركة استثمارية برأس مال قدره مليار دولار

أفاد مرسوم للرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزييف، اليوم الجمعة، بتأسيس شركة استثمارية أوزبكية-إماراتية برأس مال معلَن قدره مليار دولار، بين صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي وصندوق التنمية في أبو ظبي (الإمارات).

طشقند — سبوتنيك. وجاء في مرسوم الرئيس، الذي نشرته وكالة الأنباء الوطنية "الموافقة على اقتراح إنشاء شركة استثماريه أوزبكية- إماراتية، بين صندوق إعادة إعمار وتطوير جمهورية أوزبكستان وصندوق أبو ظبي للتنمية (الإمارات).

© Sputnik . Alexander Yuryev الإمارات وموريتانيا يوقعان اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار

ويشير المرسوم إلى أنه سيتم إنشاء الشركة في شكل شخصية اعتبارية، برأس مال مصرح به قدره 5 ملايين دولار ورأس مال معلَن قدره مليار دولار. وتبلغ مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية 75 في المئة، و صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي 25 في المئة، مع إمكانية جذب مشاركين إضافيين.

وينص المرسوم على أن الصندوق سينسق التفاعل مع مؤسسات الاستثمار والشركات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مرافقته والمساعدة في تنفيذ مشروعات الاستثمار المشتركة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، حيث استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، المنتدى الاقتصادي الإماراتي الأوزبكي، الذي عقد برئاسة إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس الوفد الإماراتي.

وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة طشقند، وبعض الاتفاقيات الأخرى، ومن بين المشاريع الموقعة، اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لبناء فندق ومركز للتسوق والترفيه في سمرقند، كما تم عمل دراسات اقتصادية لبعض المشروعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، واتخاذ قرار بشأن هذه المشروعات بين رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، ونظرائهم من جمهورية أوزبكستان.