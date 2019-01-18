روسيا: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو يوم 21 يناير الجاري

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يزور موسكو يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرا الى أن موسكو تأمل في سماع أفكاره لتنفيذ قرارات التسوية السياسية بسوريا.