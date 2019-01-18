قائمة تهديدات إسرائيل عام 2019

تعددت واختلفت التهديدات التي تواجهها إسرائيل عبر الزمن، ما بين تهديدات داخلية وأخرى خارجية.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" باللغة العبرية، مساء أمس، الخميس، قائمة بالتهديدات التي تواجهها إسرائيل في العام الجاري، 2019، ما بين تهديدات خارجية، ممثلة في إيران و"حزب الله" اللبناني، وأخرى داخلية، ممثلة في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

© AP Photo / Joe Cavaretta إسرائيل تغير سياستها تجاه سوريا

وذكرت القناة العبرية "كان" أن قائمة التهديدات تشمل إيران وسوريا وقطاع غزة، ويتمثل التهديد الأول والمباشر في زيادة القدرات الإيرانية العسكرية في سوريا، حيث زادت طهران من نوعية عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى دمشق وإلى حزب الله اللبناني خلال العامين الماضيين، وهو ما يثير حفيظة وقلق القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ حسب القناة المذكورة.

وأفادت القناة العبرية بأن إسرائيل ستواجه قوى كبرى في المنطقة الشمالية، ممثلة أو مجتمعة في إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني، إلى جانب ما أسمته بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة.

ويتمثل الخطر أو التهديد الثاني لإسرائيل، ضمن قائمة تهديدات العام الجاري، مدى احتمالية مواجهة عسكرية في قطاع غزة، إذ ترجح تقديرات عسكرية احتمال اندلاع مواجهة مع حركة حماس في القطاع، بسبب التدهور المستمر في الوضع الاجتماعي الاقتصادي في غزة، ونتيجة أخرى للضغط من السلطة الفلسطينية على "حماس" في القطاع، فضلا عن تراجع قوة الردع الإسرائيلية أمام "حماس" في غزة.

ويعتبر البرنامج النووي الإيراني بمثابة التهديد الثالث على إيران خلال العام الجاري، في وقت أوصت مصادر سياسية إسرائيلية بضرورة الوصول إلى تفاهمات واضحة مع الولايات المتحدة لإعداد خطة دبلوماسية وعسكرية مشتركة لوقف إيران في حال تجاوزها الخط الأحمر.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المصادر السياسية الإسرائيلية قد أوصت وشددت على رفع ميزانية الدفاع، بسبب ارتفاع مستوى الانتشار على جميع الجبهات وتراجع قوة الردع الإسرائيلية.