الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراءها في 18 أبريل/ نيسان القادم.

© AP Photo / Sidali Djarboub 11 مرشحا لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجزائر

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس "أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل".

ونقل "راديو الجزئر" عن بيان الرئاسة القول إنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019".

وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير/ شباط 2019".

وتنتهي صلاحيات بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل/ نيسان، وبموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المحدد ب18 أبريل.