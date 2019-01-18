الجزائر تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراءها في 18 أبريل/ نيسان القادم.
ونقل "راديو الجزئر" عن بيان الرئاسة القول إنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019".
وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير/ شباط 2019".
وتنتهي صلاحيات بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل/ نيسان، وبموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المحدد ب18 أبريل.
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