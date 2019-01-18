بتغريدة... جنبلاط يكشف من أفشل القمة العربية الاقتصادية في بيروت

كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، عن الجهة التي تسببت بفشل القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت.

غرد جنبلاط عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على صفحته الخاصة كاتبا "بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الأمل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع".

ولم يوضح جنبلاط مالذي يقصده بالقوى الظلامية!

بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الامل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع. pic.twitter.com/Ii74sTJ7Y9 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 18, 2019

وكان جنبلاط قد عبر عن موقفه حيال مصير القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت بتغريدة قال فيها "مؤتمر قمة ضبابي" وأرفقها بصورة يغطيها الضباب.

مؤتمر قمة ضبابي pic.twitter.com/lG2SeQOjTY — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 17, 2019

وتستعد بيروت، لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من اليوم الخميس.