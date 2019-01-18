قرقاش: هجوم "الحوثي" على قافلة كاميرت ينبغي أن يكون دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه "يجب أن يكون هجوم الحوثي على قافلة الجنرال كاميرت بالأمس بمثابة دعوة للاستيقاظ إلى المجتمع الدولي".

وأضاف قرقاش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة: "بغض النظر عن اتفاق السويد، تظل ميليشيا الحوثي ومؤيديها الإيرانيين العائق الدائم أمام عملية السلام في اليمن".

The Houthi attack on UN General Cammaert’s convoy yesterday should be a wake up call to the international community. Derailing the Sweden agreement, the Houthi militia & its Iranian backers remain the constant impediment to the peace process in Yemen. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 18, 2019

​وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، قد تعرض، أمس الخميس، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و"أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في ستوكهولم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.