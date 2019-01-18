قوى سياسية لبنانية تقاطع القمة العربية الاقتصادية في بيروت

وقام عناصر من "حركة أمل" اللبنانية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بنزع العلم الليبي في منطقة المرفأ المكان القريب الذي تستضيف بيروت فيه القمة العربية الاقتصادية، واستبدال العناصر علم ليبيا بعلم الحركة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق أعمال المؤتمر وسط جدل واسع في لبنان حول مشاركة ليبيا فيه.
وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد هدد بالشارع في حال مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، وذلك بسبب عدم تعاون السلطات الليبية بقضية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة "أمل"، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى البلاد.
وتستعد بيروت، لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من اليوم الخميس.
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