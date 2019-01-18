قوى سياسية لبنانية تقاطع القمة العربية الاقتصادية في بيروت

أشار النائب في كتلة رئيس مجلس النواب اللبناني، أيوب حميد، اليوم الجمعة، أن الظروف غير مؤاتية لنجاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

© REUTERS / Mohamed Azakir صحيفة: "صدمة" في بيروت من القمة العربية ورسائل خفية للبنان

وحول عدم مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته في مؤتمر القمة العربية، قال حميد لـ" سبوتنيك ": من حيث المبدأ الظروف الملائمة لهذه القمة غير متوفرة، ودعونا القيمين على القمة تأجيلها، ولكن للأسف لم يستجب لما نصحنا به، هذا هو الموضوع الأساس لعدم مشاركتنا".

وقام عناصر من "حركة أمل" اللبنانية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بنزع العلم الليبي في منطقة المرفأ المكان القريب الذي تستضيف بيروت فيه القمة العربية الاقتصادية، واستبدال العناصر علم ليبيا بعلم الحركة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق أعمال المؤتمر وسط جدل واسع في لبنان حول مشاركة ليبيا فيه.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد هدد بالشارع في حال مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، وذلك بسبب عدم تعاون السلطات الليبية بقضية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة "أمل"، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى البلاد.

وتستعد بيروت، لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تأتي الوفود الاقتصادية العربية إلى بيروت بدءا من اليوم الخميس.