الجبير: قيادة وسيادة السعودية خط أحمر

جاء ذلك في كلمة للجبير من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، مساء أمس الخميس، حيث قال: "متفائل جدا بوضع المنطقة، لدينا موارد طبيعية وشعوب شابة متعلمة وبنية تحتية واستقرار سياسي واجتماعي وقيادات حكيمة، تريد أن تحسن وضع بلداننا إلى الأفضل"؛ وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER أول اتصال يتلقاه عادل الجبير بعد إعفائه من وزارة الخارجية السعودية

قيادة وسيادة المملكة خط أحمر 🇸🇦 pic.twitter.com/mR2cJXVeZj — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٧ يناير ٢٠١٩