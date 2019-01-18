الجبير: قيادة وسيادة السعودية خط أحمر

جاء ذلك في كلمة للجبير من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، مساء أمس الخميس، حيث قال: "متفائل جدا بوضع المنطقة، لدينا موارد طبيعية وشعوب شابة متعلمة وبنية تحتية واستقرار سياسي واجتماعي وقيادات حكيمة، تريد أن تحسن وضع بلداننا إلى الأفضل"؛ وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي الشأن اليمني، قال الجبير: "دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تكن تريد الحرب في اليمن، بل فُرضت عليها بسبب ميليشيا الحوثي، وانقلابها على الشرعية في اليمن"، مشددًا على "أن التحالف حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من غيره، وبأن الإمارات العربية المتحدة تقدم مساعدات غير مسبوقة لليمن".
وأشار الجبير إلى أن السعودية والإمارات بذلتا جهودا كبيرة لجعل محادثات السويد بين الأطراف اليمنية تنجح، وبأنهما يتطلعان إلى تنفيذ الاتفاقية والتقدم إلى المرحلة المقبلة، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأبرز الجبير دعم إيران للإرهاب واستمرارها في التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك دعمها للجماعات "الإرهابية"، مثل "حزب الله" اللبناني، والحوثي. موضحا أن هناك تحديات جسام تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، والشائعات الناتجة عن هذه التكنولوجيا، وكذلك تحديات تتعلق بالمناخ والبيئة.
قيادة وسيادة المملكة خط أحمر 🇸🇦 pic.twitter.com/mR2cJXVeZj— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٧ يناير ٢٠١٩
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