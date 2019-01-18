السفير حسام زكي: عدم حضور القادة القمة لا يأخذ من أهمية المواضيع المطروحة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم الجمعة، من فندق مونرو في بيروت، أن حضور القادة يزيد القمة العربية الاقتصادية أهمية وعدم حضورهم لا يأخذ من أهمية المواضيع المطروحة في القمة.

وقال زكي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "سيناقش مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 27 بندا، ولم يصادق الوزراء العرب بشكل نهائي على جدول الأعمال".

MUHAMMAD HAMED أسباب عدم حضور القادة والزعماء العرب قمة بيروت الاقتصادية

وأضاف: "المواضيع تتمحور حول الأمن الغذائي وتطورات منطقة التجارة العربية الكبرى، تطوير قطاع المؤسسات المحدودة، الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، السوق العربية المشتركة في الكهرباء، التمويل من أجل التنمية، تمويل البنك الدولي، إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، وموضوعات اجتماعية تخص المرأة والطفل، ومنهاج عمل الاسرة، الاقتصاد الرقمي".

وحول ملف النزوح السوري قال زكي: "بند النزوح السوري موجود لكن ليست كل الرؤى متطابقة في هذا الملف".

وأشار زكي إلى أن الوزراء العرب سينتهون اليوم من كل الأوراق التي ستعتمد خلال القمة.