الصليب الأحمر يشارك في تحدي "الـ10 سنوات" بصورة طفل سوري

وبحسب قناة "24 ae"، أشارت اللجنة الدولية إلى أن الطفل السوري فقد بيته في محافظة حلب السورية، مع بداية الأزمة بسبب المعارك، وعندما عاد بعد 10سنوات فقد يده اليمنى، وأصيب بجراح في وجهه، نتيجة انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي.
في أقل من 10 سنوات أفقدت الحربُ باسل بيته في مدينة #حلب— اللجنة الدولية (@ICRC_ar) ١٧ يناير ٢٠١٩
وعندما تمكن أخيرًا من العودة، فقد يده اليمنى وأصيب بجراح في وجهه إثر انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي.
هذا ما تتحدانا الحروب لتفعله في 10 سنوات…#10YearChallange pic.twitter.com/eOS7SxHghL
وذكرت اللجنة الدولية أن تأثير "تحدي العشر سنوات"، بدا واضحاً على الطفولة في سوريا.
واجتاح تحدي الـ10 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مستقطباً عدداً من المشاهير، الذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام، مرفقتين بهاشتاغ "10YearChallenge#".
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