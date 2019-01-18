فرنسا تدين الهجوم على موكب أممي في الحديدة

أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، عملية إطلاق النار الذي تعرض لها يوم أمس الخميس موكب الأمم المتحدة في الحديدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي إن "فرنسا تدين عملية إطلاق النار التي استهدفت أمس الخميس في الحديدة الموكب التابع لمهمة الأمم المتحدة. مهمة الأمم المتحدة تأتي تطبيقا لاتفاق الحديدة من أجل مساعدة الأطراف اليمنية على تأمين إعادة انتشار القوى في المحافظة وفقا لاتفاق ستوكهولم الموقع عليه في ال13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

© REUTERS / Denis Balibouse المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بنتائج مباحثات عمان حول تبادل الأسرى

ودعت فرنسا كل الأطراف اليمنية "للامتناع عن تنفيذ أي عمل عدائي ضد مهمة الأمم المتحدة"، بحسب البيان، معتبرة بأن "قرار مجلس الأمن رقم 2452 يفرض على الأطراف تقديم الدعم لمهمة الأمم المتحدة من خلال تأمين سلامة وأمن أعضاء المهمة وحرية دخولهم وانتقالهم في البلد".

وأعلنت فرنسا من جديد عن دعمها لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ودعمها لمهمة الأمم المتحدة في الحديدة، كما دعت الأطراف لترجمة الأفعال الإيجابية والعملية التي أطلقتها محادثات ستوكهولم.

وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، تعرض، أمس الخميس، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و" أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.