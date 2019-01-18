فرنسا تدين الهجوم على موكب أممي في الحديدة

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي إن "فرنسا تدين عملية إطلاق النار التي استهدفت أمس الخميس في الحديدة الموكب التابع لمهمة الأمم المتحدة. مهمة الأمم المتحدة تأتي تطبيقا لاتفاق الحديدة من أجل مساعدة الأطراف اليمنية على تأمين إعادة انتشار القوى في المحافظة وفقا لاتفاق ستوكهولم الموقع عليه في ال13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وأعلنت فرنسا من جديد عن دعمها لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ودعمها لمهمة الأمم المتحدة في الحديدة، كما دعت الأطراف لترجمة الأفعال الإيجابية والعملية التي أطلقتها محادثات ستوكهولم.
وكان موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، تعرض، أمس الخميس، إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة و" أنصار الله" الاتهامات بالوقوف وراءه.
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