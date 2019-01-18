المسماري: مقتل 3 إرهابيين من "داعش" جنوب غربي ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، عن مقتل 3 إرهابيين بمنطقة الشاطئ جنوب غربي البلاد.

بنغازي، سبوتنيك. وأشار المسماري إلى أن مجموعة العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي قد قامت بعملية نوعية نفذتها فجر اليوم بمنطقة الشاطئ.

© Sputnik . Vladimir Trefilov المسماري: سنسحق أتباع قطر وتركيا في ليبيا