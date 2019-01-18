مخيم جرحى الحرب و"أبناء الشهداء" يفتح أبوابه مجددا في مصياف السورية (فيديو)

للمرة الثانية خلال أشهر، افتتح في مدينة مصياف السورية مخيم يضم عددا من مصابي الحرب من مختلف المحافظات السورية، بالإضافة إلى أطفالٍ لشهداء قضوا دفاعا عن أرضهم سوريا.

الهدف الرئيس من هذا المخيم هو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمصابي الحرب والعمل على تجاوز إصابتهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال عدة فعاليات تنموية وثقافية وفنية بالإضافة لعدة دورات نهدف لتأمين مشروع صغير يتمكن من خلاله الجريح من الإنتاج بأي مجال يراه مناسبا ويقوم المشرفون على المخيم في مرحلة لاحقة بتسويق هذه المنتجات وتعود مرابحها للمصابين والجرحى.

وفي وقت سابق احتفل مئة من مصابي الحرب السورية وأطفال "الشهداء" ضمن فعاليات مخيم "أبناء الوطن صناع النصر"، بإضاءة أكبر شجرة ميلاد طبيعية في سورية بطول 17 مترا ببلدة الزينة بريف مصياف غرب حماة.