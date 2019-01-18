"أنصار الله" تشن هجوما بطائرة "قاصف كا 2" على تجمعات عسكرية سعودية في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجوم جوي على قوات سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة، سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة، الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً بطائرة "قاصف كا 2"، على تجمعات للجنود السعوديين في قطاع عسير ، دون أن تورد المزيد من التفاصيل عن العملية.

وذكر العميد يحيي سريع أن لدى قوات صنعاء "مخزونا استراتيجيا من طائرة "قاصف كا 2" وجيلاً ثانياً وثالثاً من نفس النوع، سيتم الكشف عنها لاحقاً".