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18:24 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مبنى منظمة أوبك اوبك

    خبراء سعوديون: المملكة ستصبح أكبر مصدر للغاز بالتعاون مع روسيا

    JOE KLAMAR
    العالم العربي
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    قال الدكتور محمد سالم سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، إن الاكتشافات الأخيرة للاحتياطيات من الغاز، تدفع المملكة للدخول إلى نادي الدول الخمس الأوائل في العالم من حيث الاحتياطيات.

    وأضاف سرور الصبان في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن السعودية وقبل الإضافات إلى احتياطاتها من الغاز، كانت تستخدم معظم الغاز المتوفر لديها لتغطية الاحتياجات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية السعودية. كما استخدمت جزءا من انتاجها المحلي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

    مدينة "وعد الشمال"

    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    وزير النفط العماني: اتفاق "أوبك+" يسير بشكل جيد
    وتابع أن احتياطات المملكة زادت، في الوقت الراهن، بأكثر من 17 تريليون قدم مكعب، ليصبح الإجمالي أكثر من 319 تريليون قدم مكعب، فضلا عن الاكتشافات من الغاز الصخري شمال المملكة، بجانب مدينة "وعد الشمال"، والذي يغطي الاحتياجات المحلية، ويوفر القدر لدى السعودية لتصدير الفائض على هيئة غاز مسال.

    وأوضح الصبان أن التعاون بين أرامكو السعودية وشركة نوفاتك الروسية في مشروع للغاز المسال في منطقة القطب الروسية، بتمويل من الصندوق السيادي الروسي، سيجعل السعودية من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، إلى جانب الكبار في هذا المجال.

    الغاز المسال

    وشدد على أن حجم الإنتاج المشترك بين "أرامكو" المملوكة بالكامل للمملكة وشركة نوفاتك، بالإضافة إلى ما يمكن تسييله محليا، يجعل السعودية في نادي الكبار دوليا، في تصدير الغاز المسال.

    واستطرد الدكتور محمد سالم سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، أن دخول السعودية في المنافسة بحصتها في سوق الغاز المسال لا يمثل منافسة ضارة، وأن الغاز هو أقل الانبعاثات الضارة، مقارنة بالفحم والنفط، خاصة أن الطلب عليه سيظل مرتفعا، في الفترة المقبلة.

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، موسكو، روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    خالد الفالح: الرياض تخطط لاستثمارات ضخمة في صناعة البتروكيماويات في روسيا
    وأكد أن السعودية لا يوجد لديها أي أهداف غير معلنة، بشأن دخولها إلى قطاع تصدير الغاز المسال، وأن لم تكن هنالك جدوى اقتصادية واحتياطيات كبيرة لما أقدمت السعودية على التفكير قبل البدء بتصدير الغاز المسال.

    صعوبة التصدير

    فيما أوضح أحد الخبراء ـ الذي رفض ذكر أسمه ـ أن الكمية المتاحة للتصدير ستعتمد على حجم الاستهلاك، خاصة أن السعودية تستهلك كميات كبيرة من الغاز.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أنه لا يوجد إعلان رسمي بالكميات، كما يصعب التكهن بها، وأن الدوافع كلها تجارية، حيث تسعى السعودية لتصدير أي فائض للغاز.

    وتابع أن أغلب مشاريع الغاز القادمة، في المرحلة الأولى ستكون بالشراكة مع منتجين خارجيين، على رأسهم روسيا، وأن عملية تصدير الغاز مباشرة من السعودية ستكون خلال المستقبل، وليس الآن، خاصة أن بناء البنية التحتية للتصدير يحتاج لبعض الوقت.

    وزير الطاقة السعودية

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
    صحيفة: السعودية تبحث مستقبل ما بعد تفكك "أوبك"
    وفي وقت سابق، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، تراجع الاستهلاك المحلي للطاقة ما بين 1.5- 2 مليون برميل يوميا، من المكافئ النفطي، بحلول 2030 بعد إصلاحات محلية.

    وأضاف الفالح في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي"، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الطلب المحلي على البنزين والكهرباء انخفض بعد إصلاحات في سعر الطاقة المحلي.

    وأشار الفالح إلى أن السعودية ستتحول إلى مصدّر للغاز، وستسعى للوصول إلى ما نسبته 70% من إنتاج الطاقة المتجددة، مبينا أن لدى المملكة ما حجمه 40 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية.

    وكشف أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية.

    قرار مفاجيء

    وانسحبت قطر من "أوبك" التي تضم 15 عضوا من بينهم قطر، وقالت إن قرارها المفاجئ ليس مدفوعا بعوامل سياسية، ولم تذكر اسم السعودية، لكن سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، قال "لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط، لكن المنظمة التي تسيطر عليه تديرها دولة واحدة".

    وقال الكعبي، الذي يرأس وفد قطر لدى أوبك، إن القرار ليس سياسيا لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل، وخطط تطوير قطاع الغاز بها وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110ملايين طن بحلول 2024.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الأمين العام لـ"أوبك": السعودية أكدت لنا عدم حدوث نقص في الخام
    10 دول في المقدمة

    أظهر تقرير صادر من قبل الاتحاد الدولي للغاز "IGU"، عام 2017، أكبر عشر دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال لعام 2017، وتم الحصول على البيانات من الاتحاد و"آي إتش إس ماركيت".

    وبحسب التقرير الصادر منتصف 2017، تصدرت قطر القائمة حيث بلغت الصادرات: 77.2 مليون طن، بحصة 29.9%، وتلتها الدول التالية بحسب النسب الموضحة.

    أستراليا

    الصادرات: 44.3 مليون طن

    الحصة السوقية: 17.2%

    ماليزيا

    الصادرات: 25 مليون طن

    الحصة السوقية: 9.7%

    نيجيريا

    الصادرات: 18.6 مليون طن

    حصتها من السوق: 7.2%

    إندونيسيا

    الصادرات: 16.6 مليون طن

    حصتها من السوق: 6.4%

    الجزائر

    الصادرات: 11.5 مليون طن

    حصتها من السوق: 4.5%

    روسيا

    الصادرات: 10.8 مليون طن

    حصتها من السوق: 4.2%

    ترينداد

    الصادرات: 10.6 مليون طن

    حصتها من السوق: 4.1%

    سلطنة عمان

    الصادرات: 8.1 مليون طن

    حصتها من السوق: 3.1%

    بابوا غينيا الجديدة  
    الصادرات: 7.4 مليون طن
    حصتها من السوق: 2.9%

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أخبار أوبك, الغاز المسال, قطر للبترول, السعودية
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